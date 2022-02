Calciomercato Juventus, scelto il dopo Chiellini | Irrompe il grande ex

La dirigenza bianconera sta già lavorando alacremente in vista del prossimo calciomercato estivo di una Juventus che vuole diventare sempre più forte.

Gli arrivi di due campioni come Zakaria e Vlahovic hanno senz’altro dato una nuova linfa alla squadra di Massimiliano Allegri, impegnata a raggiungere gli obiettivi stagionali. La qualificazione alla prossima Champions e magari un trofeo importante.

In estate però ci si aspettano altri arrivi e si guarderà con attenzione anche alla difesa, dove potrebbe esserci l’arrivo di un nuovo centrale. Tanti nomi sul taccuino, tra cui uno in particolare.

Calciomercato Juventus, Romagnoli continua a essere un possibile obiettivo

Continua ad esserci Alessio Romagnoli tra i possibili colpi a parametro zero per il futuro. La Juventus, così come la Lazio, continua a monitorare con attenzione la situazione legata al difensore centrale.

As anticipated last December 6 Alessio #Romagnoli’s contract extension with #ACMilan is in stand-by. #Milan don’t want to offer more then €3M/year, but the captain currently earns 6M (5M + 1M as bonuses). He could leave as a free agent in summer: #Lazio and #Juventus interested pic.twitter.com/42vDsSDdJI — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2022

Come ha spiegato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, non ci sono novità riguardo il rinnovo contrattuale del calciatore con il Milan. La situazione è in stand-by. Al momento Romagnoli ha un accordo per circa 6 milioni di euro (5 + bonus) ma l’offerta del club rossonero non andrebbe oltre i 3 milioni di euro all’anno. Per questo motivo si fa sempre più possibile l’addio a fine stagione a parametro zero.