Napoli-Inter, rigore Osimhen: “Una Dybalata” | Tifosi della Juve imbufaliti

Napoli-Inter, contatto De Vrij-Osimhen: l’episodio che ha decretato l’assegnazione del calcio di rigore fa scoppiare la bufera.

Il confronto al “Maradona” tra Napoli ed Inter si è concluso sul risultato di 1-1, con la compagine di Inzaghi che ha rimontato l’iniziale rete di Lorenzo Insigne, abile a battere Handanovic dagli undici metri.

Proprio il contatto De Vrij-Osimhen, da cui è scaturito il fischio del direttore di gara, ha generato non poche polemiche. In realtà, il fallo tra il difensore dell’Inter e l’attaccante di Spalletti sembra esserci, ma c’è chi – come Tancredi Palmeri – ha sottolineato come sia il nigeriano a cercare il contatto con l’avversario, molto probabilmente dimenticando la dinamica per certi aspetti simile che portò in Inter-Juve di Supercoppa ad assegnare il rigore per fallo di De Sciglio su Dzeko. Ad ogni modo, Palmeri ha definito “Dybalata” l’astuzia con la quale il numero 9 del Napoli riesce a farsi fischiare fallo, scatenando l’ira dei tifosi della Juventus, che hanno affidato ai social tutto il proprio disappunto, come frecciate social ironiche e polemiche.

Mai rigore per il Napoli.

Classica Dybalata per prendere il tempo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 12, 2022

Tanc! ma per “Dybalata” ti riferivi ha questo giusto? lascia stare il ©️apitano 💎#TancrediPalmieri 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/qiRFqcjfyo — francesco piras (@frances14372469) February 12, 2022

A me sembra che queste “Dybalate” stiano diventando tante e non c’è sempre Dybala di mezzo quindi forse ti dovrebbe venire il dubbio che sia tu in errore visto che questi rigori li danno ergo sono corretti. Vedi tu. — Cr76 (@Cr7643862973) February 12, 2022