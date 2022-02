Atalanta-Juventus probabili formazioni | Le scelte di Allegri

Atalanta-Juventus è la sfida della venticinquesima giornata di Serie A che si gioca oggi, domenica 13 febbraio con inizio alle ore 20.45.

Tutto pronto per questo grande confronto tra gli orobici di Gasperini e i bianconeri di Allegri, partita che mette in palio tre punti d’oro nella rincorsa alla zona Champions League. Le squadre hanno speso tante energie a metà settimana nei loro impegni di Coppa Italia. Il morale però è diverso. Se Dybala e soci sono riusciti ad eliminare il Sassuolo, l’Atalanta invece ha terminato la sua corsa nel torneo perdendo contro la Fiorentina.

A Bergamo però andrà in scena un’altra contesa. Due squadre pronte a tutto pur di riuscire a superarsi a vicenda. Ecco le ultime sulle probabili formazioni, soprattutto le ultime indicazioni che arrivano riguardo quella di Allegri.

Allegri non può contare su Chiellini, dunque Bonucci giocherà con De Ligt in difesa. La scelta più importante in casa Juventus riguarda la conferma del tridente offensivo. Dybala dovrebbe essere confermato dall’inizio insieme a Morata e Vlahovic. Locatelli torna titolare a centrocampo, con Cuadrado che dovrebbe trovare posto come terzino destro. Nell’Atalanta davvero tante assenze, tra cui quella del portiere titolare Musso. Al suo posto uno tra Sportiello e Rossi. In attacco Muriel unica punta supportata da Malinovskyi e Pasalic.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata.