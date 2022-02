Calciomercato Juventus, la decisione è presa | Allegri non molla

Ancora voci di calciomercato in casa Juventus, perchè se in Italia i trasferimenti invernali sono chiusi in altre zone del mondo ancora no.

C’è soprattutto un calciatore della rosa bianconera che ha ancora delle offerte per disputare altrove la seconda parte della stagione ed è Kaio Jorge, arrivato la scorsa estate dal Santos ma finora autore di poche presenze.

Allegri ha molta stima del calciatore brasiliano, che sta vivendo un periodo di adattamento al calcio italiano. La concorrenza davanti è tanta, per cui è logico che il gioiellino verdeoro fatichi a trovare una maglia da titolare.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge non si muoverà

Ancora in queste ore si è parlato della possibilità che Kaio Jorge cambi casacca in prestito per trovare spazio e continuità. Il brasiliano infatti è finito nel mirino di un club russo ma soprattutto del Basilea. La squadra svizzera – come si legge su Sportmediaset – avrebbe avanzato la richiesta per far sì che il brasiliano potesse approdare in extremis nel campionato elvetico (il mercato chiude domani). Ma la Juventus non ha intenzione di mollare e terrà in organico Kaio Jorge fino alla fine della stagione. Come detto Allegri ha stima del brasiliano e vuole che la sua crescita avvenga all’interno del gruppo squadra. Le partite da disputare sono ancora tante e ci sarà l’occasione giusta per vederlo in campo.