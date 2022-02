Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri | Pazza idea low cost

Calciomercato Juventus, è da sempre un pupillo dell’allenatore bianconero: potrebbe arrivare gratis a Torino in estate.

Non traggano in inganno le ultime partite. Carlo Ancelotti gli sta concedendo maggior spazio e lui sta rispondendo presente, rendendosi utile alla causa. Ma ciò non significa che il Real Madrid sia disposto a dargli un’altra chance e dunque ad allungare il suo contratto.

Perché con ogni probabilità il futuro di Isco sarà lontano dalla Casa Blanca, dove nelle ultime stagioni il nativo di Malaga ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. Nessuna possibilità di rinnovo, come ha svelato in questi giorni il noto quotidiano catalano Mundo Deportivo. Sembrava tutto fatto per un suo addio già a gennaio ma alla fine non è arrivata alcuna offerta che potesse convincere il club di Florentino Perez a lasciarlo partire con sei mesi d’anticipo. Isco lo farà dunque a parametro zero a giugno, quando avrà da poco spento le trenta candeline. Un calciatore che negli ultimi tempi è stato limitato da problemi fisici ma che ha ancora tanto da dare e può fare comodo a molte big d’Europa.

Calciomercato Juventus, Isco possibile colpo a parametro zero

Nell’ultima finestra di mercato si era parlato di un possibile interessamento da parte della Fiorentina, notizia poi prontamente smentita dal direttore sportivo Daniele Pradè. Isco però piace molto sia al Milan che alla Juventus: ad esempio, è sempre stato un “pallino” di Massimiliano Allegri, che più volte ha chiesto di lui durante la sua precedente esperienza sulla panchina bianconera. Molto dipenderà dalle prestazioni che offrirà nei suoi ultimi mesi con la maglia del Real Madrid, lasso di tempo in cui avrà tutto il tempo per scegliersi un nuovo progetto: in estate la Juventus potrebbe fare un tentativo, ma molto probabilmente ci sarà da superare la concorrenza del Siviglia di Lopetegui.