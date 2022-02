Calciomercato Juventus, apertura improvvisa | Pogba pronto a firmare

Calciomercato Juventus, l’apertura è improvvisa e anche inaspettata: Pogba sarebbe pronto a firmare il contratto. Ecco le ultime dall’Inghilterra

Secondo il Sun il giocatore si sarebbe convinto a firmare. O almeno, adesso, avrebbe anche aperto a questa possibile ipotesi che cozza però con le dichiarazioni e soprattutto con i segnali che sono arrivati fino al momento. Ma la situazione appare questa.

Insomma, Paul Pogba avrebbe aperto al rinnovo con il Manchester United spiega il tabloid inglese: un accordo che scade il prossimo mese di giugno e che ha reso il centrocampista francese uno dei pezzi più pregiati nella prossima finestra di mercato. Perché il fatto che si possa liberare a parametro zero ha ovviamente spinto molti club a farsi un pensiero importante. E tra queste c’è anche la Juventus, che sogna un ritorno del Polpo e che si potrebbe anche spingere, sotto l’aspetto economico, a un sacrificio importante per i prossimi anni. Le cose, però, sembrerebbe siano cambiate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Accordo trovato per la cessione”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri semina indizi | Addio in estremis

Calciomercato Juventus, Pogba pronto a firmare

Sì, proprio così. Tanto che il Sun sottolinea come Raiola sia pronto a trattare con i Red Devils affinché il Polpo poi possa mettere nero su bianco. Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava chiusa e che invece, adesso, si potrebbe anche riaprire in maniera clamorosa. L’arrivo di Rangnick in panchina, e il fatto che Pogba sia tornato in campo dopo qualche problema muscolare, avrebbero cambiato anche le sensazioni del centrocampista, che appare convinto del progetto e che potrebbe decidere di rimanere in Premier League.

Vedremo nelle prossime settimane e soprattutto nei prossimi mesi quale piega prenderà questa situazione. Ma appare sicuramente meno impossibile un rinnovo del calciatore. Anche se la Juventus, ovviamente, rimane alla finestra, sognando, sempre, quel clamoroso ritorno.