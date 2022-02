Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Dalla Spagna ne sono certi: “Va al Milan”

Calciomercato Juventus, il rinnovo del centrocampista bianconero è ancora in bilico. E Maldini studia il colpaccio a zero in vista dell’estate.

Fino a qualche settimana fa il rinnovo sembrava una formalità. L’ottimismo filtrava su entrambi i fronti. Club e agente apparivano in totale sintonia a proposito del prolungamento del contratto, in scadenza nel prossimo mese di giugno. La simbolica stretta di mano sarebbe dovuta arrivare già a gennaio, ma a quanto pare la Juventus sta tergiversando.

Nel breve termine non sono previsti incontri. La priorità in questo momento è rappresentata dalla questione Dybala (entro fine febbraio dovrebbe arrivare la decisione ufficiale sul rinnovo dell’argentino) ma la sensazione è che adesso ci siano sicuramente meno certezze riguardo alla permanenza di Federico Bernardeschi a Torino, non più così scontata. L’ex viola è uno dei tanti bianconeri che in estate potrebbero lasciare a zero la Vecchia Signora. Come ha spiegato qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport, la sua situazione è ancora in bilico, nonostante il recente passaggio all’agenzia di Federico Pastorello – uno che ha ottimi rapporti con la Juventus – avesse fatto presagire il contrario.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi piace al Milan

Al giocatore non dispiacerebbe continuare a vestire la maglia bianconera e per la Juventus resterebbe in ogni caso un’alternativa valida, nonostante il suo rendimento non sia sempre stato impaccabile nelle cinque stagioni torinesi. Oggi però Bernardeschi percepisce quattro milioni e la società non è disposta a rinnovarlo alle stesse cifre. Non è un mistero che sia sempre stato nel mirino del Milan: in Italia quello rossonero è il club che l’ha corteggiato di più e in vista di una possibile cessione degli spagnoli Brahim Diaz e Samu Castillejo – come riporta il portale spagnolo fichajes.net – Maldini e Massara starebbero pensando anche a lui.