Calciomercato Juventus, Rudiger non “chiude” | Le parole del tedesco

Pensare alle prossime mosse di calciomercato è un must per la dirigenza di una Juventus che vuole diventare sempre più competitiva.

Aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri è la missione da portare a termine. Con Zakaria e Vlahovic che rappresentano solo i due primi tasselli di un rinnovamento e ringiovanimento della rosa.

Si guarderà con grande attenzione alla lista dei possibili colpi a parametro zero, giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che dunque potrebbero essere liberi di accasarsi altrove dalla prossima stagione senza un rinnovo contrattuale. Nell’elenco dei potenziali colpi c’è anche Rudiger, difensore del Chelsea. Elemento di grande spessore internazionale.

Il giornalista Fabrizio Romano su Twitter riporta le parole del difensore tedesco, che ha dichiarato riguardo il suo futuro come: “Io sto bene al Chelsea, l’ho sempre detto. E penso che si capisca che sono felice qui anche dal modo in cui gioco” ha detto l’ex Roma.

Toni Rüdiger on his Chelsea contract situation: “I feel great here, I have always said it. I think the way I play you can see that I’m happy here”. 🔵 #CFC

