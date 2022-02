Juventus, De Ligt e quella canzone: l’indizio social non passa inosservato

Juventus, De Ligt e la canzone cantata in macchina con la fidanzata, che per molti è anche un grande indizio di mercato. Cosa è successo.

Juventus, un curioso caso sta diventando il trend dei social. Sui portali web del difensore olandese è apparso un video, insieme alla fidanzata, dove il giocatore in macchina canta una canzone che per molti è anche un grande indizio di mercato.

#deLigt è prontissimo per la Liga e la Premier!✈️ 🎤🇮🇹 pic.twitter.com/HiGA8GPCgp — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) February 14, 2022

Nel video vediamo proprio l’olandese cantare una hit storica della musica italiana insieme alla fidanzata.

Juventus, De Ligt ama l’Italia l’indizio social non lascia dubbi

Per molti ciò può significare anche un indizio concreto per le tanti voci di mercato che stanno circolando in questi giorni sul suo possibile addio a fine stagione. Cantando Toto Cutugno, il giocatore, in modo ironico, sta dimostrando il suo attaccamento alla maglia bianconera e la volontà di continuare, ancora, alla Juventus.

“L’Italia è il paese che amo” diceva un famoso politico e qua De Ligt dimostra di avere anche lui un affetto particolare per il Bel paese. Il messaggio social non lascia i tifosi indifferenti che adesso sperano di riavere il classe 1999 ancora a lungo, molto a lungo.