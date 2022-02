Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo | I dettagli dell’accordo

Non finiscono mai le voci di calciomercato in casa Juventus e del resto c’è da rinnovare la squadra in vista della prossima stagione.

La società bianconera non fa mistero di voler rendere la rosa di Allegri sempre più forte e performante. Sia in Italia che in Europa, dove si insegue il sogno di riconquistare quella Champions League che da troppo tempo manca da Torino. Per farlo ci sarà bisogno di innesti di qualità in tutti i reparti, già puntellati comunque con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria.

Che si sono subito dimostrati decisivi per le sorti della formazione bianconera. Chi saranno i prossimi rinforzi in arrivo? Prima di pensare agli acquisti in realtà la Juve deve pensare prima ai rinnovi. Ci sono cinque calciatori infatti che sono in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, in via di definizione il rinnovo di Cuadrado

Tra questi c’è anche il laterale Juan Cuadrado, giocatore fondamentale per Allegri perché in grado di ricoprire più ruoli in campo. Da terzino destro ad attaccante, oppure centrocampista di fascia. Ha 34 anni e tanta esperienza, un esempio per i compagni più giovani. Come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira su Twitter per il suo rinnovo non ci sono di fatto problemi.

⏳ Juan Guillermo #Cuadrado is set to extend his contract with #Juventus until 2023 (€5M/year) with option for 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2022

Cuadrado è pronto a prolungare il suo accordo con la Juventus per un’altra stagione con un ingaggio di 5 milioni, con l’opzione di allungare fino al 2024 la sua permanenza a Torino.