Calciomercato Juventus, addio De Ligt | “Allegri ha scelto lui”

Calciomercato Juventus, qualora dovesse partire de Ligt, Massimiliano Allegri avrebbe già individuato il sostituto del difensore olandese. Si guarda in Serie A

La situazione attorno al difensore olandese de Ligt – nonostante la Juventus potrebbe trovare un accordo per il rinnovo del contratto per un’altra stagione – è tutt’altro che definita. Sì, perché secondo TuttoSport Cherubini potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative se dovesse essere costretto ad autofinanziare il prossimo mercato estivo.

L’ex Ajax potrebbe anche sacrificato per cercare di arrivare a Zaniolo e questa appare ovviamente un’opzione percorribile per la società bianconera, che cedendo de Ligt avrebbe quella disponibilità economica che servirebbe per affondare sull’attaccante della Roma. Ma in difesa oltre Gatti, già preso e lasciato al Frosinone fino al termine della stagione, servirebbe un altro elemento d’esperienza. E Allegri avrebbe già deciso su chi puntare.

Calciomercato Juventus, è Milenkovic il dopo de Ligt

Secondo il giornalista Ceccarini, la Juventus avrebbe nel mirino ancora una volta un elemento della Fiorentina. Dopo aver strappato Vlahovic a gennaio, qualora realmente dovesse partire il difensore olandese, Cherubini potrebbe ancora una volta bussare alla porta di Commisso per cercare di prendere il serbo Milenkovic. Anche ieri sera contro lo Spezia l’uomo di Italiano è stato uno dei migliori in campo. Praticamente la Fiorentina non ha mai rischiato nulla e solamente un errore di Amrabat ha permesso alla squadra di Thiago Motta di impattare.

Milenkovic, inoltre, è assai abile anche in zona gol. L’ultima sua rete risale a pochi giorni fa quando con una botta dal limite ha permesso alla Viola di regalarsi la semifinale di Coppa Italia appunto con la Juventus. Un doppio confronto che permetterà ancora più da vicino di capire le reali potenzialità del difensore. Anche se, il serbo, ha dimostrato più e più volte di essere affidabile.