Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri | Sprint per la firma – VIDEO

Calciomercato Juventus, “panacea” Allegri: la cura del tecnico livornese funziona. La firma è sempre più vicina.

Il pareggio di Bergamo, se da un lato ha estromesso dalla corsa scudetto una Juventus che comunque ha dimostrato carattere e spirito di rivalsa, dall’altro ha permesso a Vlahovic e compagni di mettere un mattoncino importante in vista della “difesa” del quarto posto, occupato al momento proprio dai bianconeri. Nel match del Gewiss Stadium, ha fornito una prova autorevole Mattia De Sciglio, che in questa prima parte di stagione sta facendo ricredere tutti i suoi detrattori a suon di prestazioni di sostanza. Il terzino, utilizzabile sia sulla corsia di destra che sull’out mancino, è il vero valore aggiunto della rosa, al punto che Allegri lo ha elogiato pubblicamente in più di una circostanza: “Se lo porto con me da 10 anni, c’è un motivo”.

