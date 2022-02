Calciomercato Juventus, scatto Simeone | Sorpasso per il dopo Chiellini

Continuano ad arrivare sempre voci nuove riguardo il calciomercato del futuro per una Juventus che intende rinnovarsi in tutti i reparti.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera abbia intenzione di ringiovanire il suo organico ed aprire un nuovo ciclo vincente. Lo testimoniano gli arrivi a gennaio di Zakaria e Vlahovic, tasselli che hanno reso senz’altro la Juventus una squadra più completa. E con un bomber capace di lasciare il segno.

In estate però ci saranno sicuramente altri volti nuovi in arrivo. Uno dei reparti che potrebbe vedere degli innesti è la difesa. Dove bisogna iniziare a cercare l’erede di Chiellini. L’esperto centrale si avvia alla fine della carriera e la Juventus ha dunque la necessità di investire su un centrale di grande spessore.

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid interessato ad Akanji

Tanti nomi stanno circolando negli ultimi tempi come possibili innesti per Allegri, alcuni dei quali potrebbero essere delle golose occasioni a parametro zero come Alessio Romagnoli, che non ha ancora rinnovato con il Milan. Si è parlato anche di un interesse della Juventus per Akanji, centrale svizzero in forza al Borussia Dortmund. Che ha il contratto in scadenza nel 2023 e dunque in estate potrebbe essere ceduto dai tedeschi per una somma non certo eccessiva. Come riporta però “Mundo Deportivo” in pressing sul calciatore ci sarebbe l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Che ha la necessità di rinforzare il pacchetto arretrato e vorrebbe farlo proprio con il 26enne difensore elvetico. Il suo prezzo si aggira sui 30 milioni di euro.