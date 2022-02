Calciomercato, stilettata polemica dalla Turchia: “Balotelli andrà alla Juventus”

Calciomercato, a svelarlo è stato il presidente del Besiktas replicando al suo omologo dell’Adana Demirspor, nuova squadra di Super Mario.

Negli ultimi tempi Mario Balotelli è tornato a far parlare di sé. Stavolta non per via dei suoi comportamenti spesso fuori dalle righe, bensì per quello che sta “combinando” nella sua avventura turca con l’Adana Demirspor, la sua nuova squadra.

Rigenerato dal clima mite del Mediterraneo e lontano dalle pressioni dei grandi palcoscenici, l’ex centravanti di Inter e Milan sembra aver ritrovato continuità di rendimento e sorrisi. Oltre a diversi gol e assist che stanno facendo la fortuna dell’allenatore Vincenzo Montella. Le prestazioni eccellenti offerte in Turchia hanno attirato l’attenzione di uno dei suoi storici mentori, Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di convocarlo per l’ultimo stage. Non è da escludere, a questo punto, che Super Mario possa far parte della spedizione azzurra che a fine marzo si giocherà la qualificazione a Qatar 2022.

Calciomercato, un annuncio che in realtà è una ripicca

Davvero un momento d’oro per l’attaccante bresciano, al punto che nelle ultime ore è stato persino accostato… alla Juventus. Ovviamente non c’è nulla di vero. Ma è proprio questo che in sostanza ha recentemente annunciato il presidente del Besiktas, Ahmet Nur Cebi. Nient’altro che una ripicca nei confronti del suo omologo dell’Adana, Murat Sancak.

Quest’ultimo, infatti, pochi giorni aveva svelato l’imminente approdo di Senol Gunes, ex commissario tecnico della nazionale turca, alla squadra bianconera di Istanbul. Una dichiarazione che ha suscitato l’ira di Nur Cebu. Che, come riporta calciomercato.it, si è voluto “vendicare”, spifferando alla stampa che Montella andrà ad allenare il Trabzonspor mentre Balotelli volerà a Torino con l’obiettivo di rubare il posto a Dusan Vlahovic.