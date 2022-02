La Juventus è impegnata in questa seconda parte di stagione nel cercare un piazzamento tra le prim quattro della graduatoria di serie A.

La formazione bianconera ha avuto una partenza un po’ di difficoltosa, finendo subito fuori dalla lotta per lo scudetto. Con il passare delle settimane poi la squadra di Allegri è riuscita a raddrizzare la rotta, e ha cominciato a rosicchiare punti alle rivali. Fondamentale sarà conquistare uno dei primi quattro posti della graduatoria.

Anche perché conquistare l’accesso alla prossima edizione di Champions League non solo consentirebbe alla Juventus di disputare il torneo europeo più prestigioso, ma anche di garantirsi degli importanti introiti a livello economico. C’è tuttavia chi non crede troppo nelle potenzialità di Vlahovic e soci.

Juventus, la proiezione sulla classifica la vede al quinto posto

Come riporta anche il sito “Area Napoli”, il commentatore tv e giornalista Fabio Caressa durante l’ultima puntata di “Sky Calcio Club” ha fatto delle previsioni riguardo la classifica finale, supportato anche da quanto generato da un software grazie ad un algoritmo. “Abbiamo analizzato tutte le partite giocate finora in campionato e abbiamo dato uno sguardo al calendario da qui alla fine per quanto riguarda le prime della classifica. – ha detto – La proiezione vede l’Inter chiudere a 91 punti davanti di 7 punti al Milan. Quindi Atalanta e Napoli a 80 punti, con la Juventus a quota 75”. Previsioni che ovviamente hanno fatto discutere parecchio i tifosi bianconeri, che ad ogni modo sperano che la loro squadra possa proseguire a scalare la graduatoria. Ancor più dopo gli arrivi di Zakaria e soprattutto Vlahovic, già determinante in attacco.