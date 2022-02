Calciomercato Juventus, l’agente di Zaniolo allo scoperto | Annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, parla il procuratore del trequartista della Roma, da tempo finito nel mirino del club bianconero.

Rinnovare il contratto con la Roma, al momento, è l’ultimo dei pensieri di Nicolò Zaniolo. O così pare. A dirlo chiaro e tondo al Corriere dello Sport è stato il suo agente Claudio Vigorelli, che ha voluto fare chiarezza sulle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni a proposito del suo futuro e di presunti accordi già firmati.

Non ci starebbe pensando non perché non gli interessi, ma perché le sue priorità in questo frangente sarebbero ben altre. “A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò – ha detto Vigorelli al quotidiano sportivo romano – ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa”. “Nicolò – continua – è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione”. E avrà poco tempo per preoccuparsi di rinnovi e contratti anche una volta che gli appuntamenti europei saranno definitivamente archiviati.

Calciomercato Juventus, “Zaniolo per ora non pensa al rinnovo”

Il suo agente ha difatti ricordato che presto sarà tempo per lui di tornare ad indossare la maglia della Nazionale per perseguire, sotto la guida di mister Roberto Mancini, l’obiettivo dei prossimi Mondiali. “È pertanto prematuro e infondato – ribadisce – qualsiasi riferimento ad un eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto”.

Ancora niente da fare quindi per la Roma. Ma neanche per la Juventus, che si vedrà costretta a questo punto ad aspettare che Zaniolo sia finalmente libero da impegni. Solo allora la dirigenza bianconera potrà avvicinare il suo agente e capire i margini di manovra.