Calciomercato Juventus, 60 milioni subito | Via libera per il gioiello in mediana

Calciomercato Juventus, l’obiettivo primario sembra essere proprio il centrocampista brasiliano, possibile cessione.

Calciomercato Juventus, la squadra di Gerrard sembra fare sul serio. Per la prossima stagione, come sottolinea anche il ‘Daily Star’, ci sarebbero molti soldi da investire sul mercato, andando a provare obiettivi importanti in mediana come Bissouma e Ndidi: profili che sembrano piace molto a Gerrard. In caso di assalto a questi due giocatori, però, l’Astn Villa potrebbe essere costretta a cedere il talentoso brasiliano Douglas Luiz, obiettivo proprio dei bianconeri.

Il profilo in merito sarebbe uno dei pallini di Cherubini e arriverebbe in caso, appunto, di acquisto di questi due altri profili.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz strega l’Europa | Obiettivo concreto

Non è quindi un mistero che la Juventus tenterà il colpo a sorpresa. Douglas Luiz è un profilo moderno, tecnico ma dalla grande qualità in mediana. Giocatore essenziale per il gioco di Allegri.

Un giocatore che non verrà, di certo, venduto in saldo vista ancora la giovane età del profilo in merito. Ma l’Aston Villa potrebbe, come sottolineato poc’anzi, cederlo davanti ad una cifra importante che dovrà superare certamente i 30 milioni di euro. La Juventus ci riflette valutando l’opportunità dell’operazione.