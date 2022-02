Calciomercato Juventus, addio Dybala: “All’Inter al 90%”

Calciomercato Juventus, arrivano conferme su un possibile addio del calciatore argentino. Ecco le ultime sulla questione rinnovo.

Nessuna schiarita all’orizzonte prima di fine mese. Ma non si andrà oltre i dieci giorni. È il tempo che si è data la Juventus per mettere il punto una volta per tutte sulla questione Dybala. La decisione sul rinnovo del numero dieci argentino dovrà essere tassativamente presa entro febbraio, come aveva anticipato l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene qualche tempo fa. Il club non è disposto ad un ulteriore rinvio.

Il futuro della “Joya” bianconera resta sempre in bilico. C’è chi dice che l’arrivo di Dusan Vlahovic possa avergli fatto cambiare idea e spingerlo a rimanere, considerando anche la sintonia e le affinità tattiche sul rettangolo verde con il centravanti serbo, arrivato a gennaio dalla Fiorentina. Non è detto però che Dybala accetti di rinnovare ad occhi chiusi. Nel caso in cui l’offerta sarà troppo bassa (5 o 6 milioni di euro) rispetto a quelli che erano gli accordi iniziali, l’attaccante dell’Albiceleste rifiuterà – a malincuore – e si appresterà a lasciare Torino dopo aver vissuto sette anni all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, “Dybala presto nerazzurro”

Sulle sue tracce, intanto, c’è sempre Beppe Marotta. L’ex direttore sportivo bianconero, oggi all’Inter, lo sta corteggiando già da diverse settimane e vorrebbe tentare il colpaccio portandolo a Milano a parametro zero. Uno “sgarbo” non indifferente alla sua vecchia società, che si vedrebbe così costretta a salutare gratis uno dei suoi giocatori più talentuosi e per giunta ad una sua storica rivale.

Uno scenario, quest’ultimo, che secondo il giornalista Fabio Santini, intervistato da calciomercato.it, non è affatto inverosimile. “L’Inter è ad un passo da Dybala – ha detto – e a meno di colpi di scena, l’argentino sarà al 90% un giocatore nerazzurro”.