Calciomercato Juventus, Cherubini show: 20 milioni per il primo colpo estivo

Calciomercato Juventus, Cherubini pensa già alla prossima stagione: il piano concreto per suggellare il primo colpo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Torino, gara cruciale per la stagione dei bianconeri che, reduci dal pareggio in extremis contro l’Atalanta, vogliono approcciare al meglio la sfida di Champions con il Villarreal.

Nell’undici titolare con cui Allegri cercherà di mettere sin da subito in difficoltà i granata, dovrebbe figurare anche il nome di Alvaro Morata, apparso tonico e in palla dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. In effetti, lo spagnolo sembra attraversare un periodo d’oro: prima i complimenti di Allegri, che lo ha difeso a spada tratta anche quando Vlahovic non era ancora sbarcato sul pianeta Juve, poi le parole di Pavel Nedved che, parlando della situazione legata ai rinnovi, ha messo in evidenza come sia l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid la vera rivelazione del nuovo anno.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata: la prima offerta all’Atletico Madrid

Se fino a poche settimane fa l’ipotesi legata ad una possibile permanenza all’ombra della Mole di Morata sembrava assolutamente utopistica, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Sulla carta, la Juventus dovrebbe versare 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid; tuttavia, la sensazione è che un punto d’unione possa essere trovato a cifre relativamente inferiori. Secondo quanto riportato da Eurosport, Cherubini avrebbe fatto recapitare una prima offerta ai Colchoneros nelle scorse ore: 15 milioni di euro più bonus, con la possibilità di lambire la soglia dei 20 milioni di euro. Staremo a vedere se saranno sufficienti per far saltare il banco; intanto, tutto il mondo Juve si gode un Morata assolutamente rigenerato. Effetto Vlahovic?