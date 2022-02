Calciomercato Juventus, flop e addio | Chiamata a Mourinho

Calciomercato Juventus, maxi intreccio con la Roma: la chiamata a José Mourinho che cambia le carte in tavola.

A precisa domanda, la risposta di Allegri è stata lapidaria: “Non è ancora finito il mercato di gennaio, che già pensate a quello estivo. L’importante è arrivarci”. Le notizie concernenti i possibili movimenti in entrata della Juventus, però, si rincorrono senza soluzione di continuità.

Non è un mistero che uno dei nomi finiti in orbita bianconera sia quello di Nicolò Zaniolo, che dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro a stretto giro di posta: il suo contratto scade nel 2024, e fino ad ora né la Roma, né lo stesso calciatore, hanno mai manifestato segnali di insofferenza, ma è chiaro che una decisione, volente o nolente, dovrà essere presa. Il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha una valutazione di circa 45-50 milioni di euro, che potrebbe anche subire una drastica oscillazione verso l’alto nel caso in cui dovesse arrivare la firma sul rinnovo, e il tuttocampista di Mou dovesse rendersi protagonista di una seconda parte di stagione entusiasmante.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, però, e più nello specifico da Don Balon, nelle ultime ore anche l’Atletico Madrid avrebbe cominciato a tastare con molta attenzione la situazione, pronto ad intervenire nel caso in cui dovessero presentarsi le giuste condizioni, al punto che ci sarebbe già stato un contatto con la Roma per tastare la situazione. I Colchoneros potrebbero affondare il colpo soprattutto se Joao Felix non dovesse imprimere una svolta alla fin qui abulica esperienza al Wanda Metropolitano. E chissà se poi quello dell’ex Benfica non possa diventare un nome spendibile in ottica Juve, nell’eventualità di una sostituzione di Paulo Dybala.

Ricordiamo che, però, Zaniolo ha diversi estimatori in Premier League, con Liverpool e Tottenham da sempre piuttosto interessate.