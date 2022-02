Calciomercato Juventus, tradimento immediato | Contatti con Milan e Inter

Calciomercato Juventus, il centrocampista in scadenza di contratto ha avuto contatti con gli altri due principali club italiani.

Sempre molto caldo il fronte rinnovi. Se per qualcuno la firma è ormai considerata solamente una formalità, per qualcun altro non è detto che si concretizzi nelle prossime settimane. Che saranno quelle decisive per capire chi farà ancora parte del progetto Juventus e chi invece dovrà prepararsi a fare le valigie. Si parla molto del caso Paulo Dybala, ma il club bianconero è chiamato a prendere una decisione anche per quanto riguarda altri giocatori in scadenza, da Perin a Bernardeschi.

Di nuovo nebuloso il futuro del centrocampista di Carrara, che proprio ieri ha spento ventotto candeline. Sembrava fatta per il rinnovo, ma negli ultimi tempi sono sopraggiunte nuove criticità. Relative soprattutto all’ingaggio, che Bernardeschi non appare propenso a ridiscutere. Oggi percepisce quattro milioni di euro ma la Juventus non sarebbe disposta a rifirmarlo alle stesse cifre. Gliene offre “solo” tre e l’ex viola tentenna.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi offerto a Milan e Inter

Come riporta sul suo profilo Twitter l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, nelle ultime settimane è stata frenetica l’attività del suo agente Federico Pastorello, che avrebbe proposto Bernardeschi sia al Milan che all’Inter ma le richieste reputate alquanto elevate (circa 4.5 milioni di euro a stagioni più premi) non hanno convinto né i nerazzurri né i rossoneri, che pure nutrono un particolare interesse per il giocatore cresciuto calcisticamente nella Fiorentina.

Federico #Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a #Inter e #ACMilan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste. Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5M netti a stagione più premi. La #Juventus a dicembre aveva proposto 3M + bonus per rinnovo — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2022

A questo punto l’unica soluzione sembrerebbe quella di venire incontro alla Juventus, che lo terrebbe volentieri Bernardeschi nonostante il suo rendimento in questi anni non sia stato proprio quello auspicato.