Juventus, intrigo Zaniolo | “Il Tempo” provoca: “Colpa di Vlahovic”

Calciomercato Juventus, stando al giornale ‘Il Tempo’ la situazione Zaniolo avrebbe un futuro già scritto: ecco quale.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è un noto obiettivo della dirigenza bianconera. Il classe 1999 italiano piace alla dirigenza da diverso tempo e s’era parlato di lui come possibile nuovo acquisto per la prossima stagione, ma stando a ‘Il Tempo’, dopo l’acquisto di Vlahovic, la situazione potrebbe complicarsi.

Secondo infatti il quotidiano, dopo l’acquisto del bomber serbo, la Vecchia Signora non avrebbe più le forze economiche per permettersi un po’ così importante acquisto, come appunto, il gioiellino della Capitale.

Juventus, addio Zaniolo?

L’acquisto di Vlahovic ha chiaramente riscritto, in parte, la stagione dei bianconeri. La dirigenza è riuscita a chiudere uno degli obiettivi più sentiti ma anche più difficile, mettendo in atto un colpo davvero mozzafiato che ha sbalordito tutti. Secondo ‘Il Tempo’ un operazione che è valsa anche i possibili grandi colpi futuri.

Stando all’indiscrezione, infatti, la Juventus non avrebbe dunque più forze economiche da permettersi un colpo così importante come l’acquisto del nazionale azzurro e gioiello della Capitale, Zaniolo. Obiettivo concreto che, a questo punto, potrebbe arrivare solo in caso di cessioni illustri e qua si pensa a Paulo Dybala ancora molto in forse per quanto concerne il rinnovo del contratto.