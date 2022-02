Calciomercato Juventus, via libera ufficiale | “Addio” al pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, a parlare è lo stesso agente del calciatore: il suo futuro potrebbe essere in Spagna.

“Fossi nel Napoli lo venderei”. A parlare è Mario Giuffredi, agente del terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Non fa alcun mistero di desiderare un futuro roseo per il talento che si fregia di rappresentare. Lo ha detto anche a Radio Punto Nuovo, intervenendo con un commento a tutto tondo sulla prestazione sfoderata ieri dal difensore contro il Barcellona in Europa League.

Lo ha fatto infilando qua e là anche diversi accenni al futuro del “piccolo” Giovanni. “Vista la sua età – ha osservato durante l’intervista radiofonica – sono sempre per venderli questi giocatori”. E quando gli viene chiesto a quanto a suo avviso sarebbe corretto venderlo, non deve pensarci su: “Secondo me – ha detto Giuffredi – può valere 25-30 milioni”.

Sogna in grande, l’agente del calciatore napoletano, e forse non dovrà aspettare più di tanto per veder realizzati i suoi desideri più reconditi. L’Atletico Madrid parrebbe non interessato, ma addirittura interessatissimo, al difensore di Luciano Spalletti.

Se gli spagnoli, come auspica il suo agente, dovessero fiondarsi su Di Lorenzo, per la Juventus sarebbe un “sollievo”. Nel caso in cui il nazionale azzurro dovesse essere acquistato dall’Atletico Madrid, i Colchoneros potrebbe difatti abbandonare l’altra pista sin qui battuta. Con lui in squadra non avrebbero più bisogno di Mattia De Sciglio e potrebbero perciò lasciare che i bianconeri dormano sonni tranquilli.

Il futuro del pupillo di Massimiliano Allegri è perciò appeso alla decisione del giovane terzino attualmente in forza al Napoli.