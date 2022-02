Calciomercato, doccia gelata in diretta: “Non andrà alla Juventus”

Calciomercato, ieri la doccia gelata in diretta pochi minuti prima dell’inizio del derby: “Non andrà alla Juventus”. Cherubini spiazzato

Ancora una volta – semmai ancora ce ne fosse realmente bisogno – si è dimostrato uno dei difensori più affidabili del campionato, con una prestazione assai importante e con un 7 in pagella in tutti i quotidiani sportivi. Nelle scorse settimane è arrivato anche il rinnovo del contratto, ma la sua partenza è quasi sicura alla fine della stagione.

Il brasiliano Bremer lascerà il Torino: il prolungamento del contratto è stato sicuramente un atto d’amore da parte del calciatore nei confronti della società granata affinché, chiunque si presentasse alla porta di Cairo, saprebbe che il cartellino non è in prezzo di saldo. E davanti ad un giocatore del genere, anche la Juventus ci ha messo gli occhi addosso. Con De Ligt, anche lui ieri uno dei migliori in campo, formerebbe una coppia stratosferica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, De Ligt ha già deciso il suo futuro | “Conferma” ufficiale

Calciomercato, la doccia gelata in diretta

Certo, ci sono da prendere in considerazione anche le parole pronunciate ieri sera, a pochi minuti dall’inizio del derby, del direttore tecnico del Torino Vagnati che, praticamente, ha chiuso la porta a un possibile arrivo in bianconero del difensore del Toro: “Penso che un giocatore che ha indossato la maglia granata, e lo ha fatto con la professionalità di Bremer, faccia delle scelte diverse. Questo lo posso dire con assoluta certezza”. Nessuna chiusura alla cessione, ovviamente, ma un brusco no alla possibilità di vedere il brasiliano in bianconero.

Ovviamente nulla è deciso. Se Cherubini si presentasse da Cairo con la cifra che il Toro richiede per il cartellino, allora tutto potrebbe cambiare. Sì, è difficile senza dubbio, ma non del tutto impossibile.