Calciomercato Juventus, Morata ci ha ripensato | Deciso il suo futuro

Calciomercato Juventus, appare ormai chiara la decisione dell’attaccante spagnolo. Che nel frattempo attende novità da Madrid.

Malgrado la società bianconera si sia assicurata un innesto da mille e una notte, quello di Dusan Vlahovic, ci sono molti altri nodi ancora da sciogliere. Primo fra tutti quello che riguarda Álvaro Morata e il suo sogno, un sogno che costringerebbe la Juventus a rinunciare a lui. L’attaccante madrileno non lo nasconde più: vorrebbe tornare in Spagna.

E vorrebbe farlo già la prossima estate, perciò la sua permanenza alla corte di Allegri potrebbe avere le ore contate. A meno che la dirigenza non riesca ad avere la meglio e a fare andare in porto il suo progetto. Non è la prima volta che si parla di un suo rientro nella penisola iberica. Morata era a tanto così, a gennaio, dal Barcellona, ma la trattativa con l’Atletico Madrid, che ne detiene tuttora il cartellino, era naufragata senza produrre nulla di concreto. Con buona pace sua e dell’allenatore Xavi, che pareva volerlo a tutti i costi.

Calciomercato Juventus, Morata vuole il Barcellona

Ecco spiegato quindi perché ora lo spagnolo abbia fretta di concludere l’accordo e tornare a casa. Che sia al Camp Nou o al Wanda Metropolitano, non fa alcuna differenza. Ma cosa ne pensa la Juventus del suo desiderio di lasciare l’Italia? Il club torinese, secondo il noto quotidiano catalano Sport, sarebbe disposto a riscattare il suo cartellino, a patto però che il prezzo venga ridimensionato: nella fattispecie, l’idea della società sarebbe quella di abbassare l’eventuale riscatto a 15 milioni.

La volontà di Allegri è quella di tenerlo con sé. Se anche stavolta l’accordo dovesse incontrare impedimenti, Morata rientrerebbe direttamente all’Atletico. Che però ora come ora non ha bisogno di lui e che potrebbe decidere, quindi, di reimmetterlo sul mercato. In quel caso potrebbe finire ovunque, visto che sono molte le squadre, Arsenal in testa, disposte a ingaggiarlo.