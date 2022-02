Calciomercato Juventus, richiesta insostenibile | Addio a fine stagione

Il calciomercato della Juventus è sempre aperto, di fatto la dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per costruire la squadra del futuro.

Zakaria e Vlahovic sono solo i primi due tasselli che riguardano il ringiovanimento di una rosa chiamata ad aprire un nuovo ciclo vincente. La società intende regalare altre pedine a mister Allegri in vista della prossima stagione.

Si lavora dunque sotto traccia per cercare di raggiungere gli obiettivi che la dirigenza si è prefissa, consapevoli che non sarà facile portare a casa tutti i colpi sognati, vista la concorrenza. Tutti i reparti hanno bisogno di nuovi volti, ma prima di tutto bisognerà capire quale sarà il futuro dei cinque giocatori che sono attualmente in scadenza di contratto. Perché una loro partenza obbligherebbe la società a reperire sul mercato i loro sostituti.

Calciomercato Juventus, rinnovo Bernardeschi: c’è distanza tra le parti

Il rinnovo di Dybala è quello che ovviamente fa discutere più di tutti, se ne parlerà nelle prossime settimane. Riuscire a tenersi stretto l’argentino è una missione importante, sarebbe complicato riuscire a sostituirlo. In scadenza c’è però anche Federico Bernardeschi. Il calciatore vorrebbe rimanere a Torino, ma l’offerta del club bianconero sarebbe al ribasso rispetto all’ingaggio attuale.

Federico #Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a #Inter e #ACMilan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste. Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5M netti a stagione più premi. La #Juventus a dicembre aveva proposto 3M + bonus per rinnovo — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2022

La differenza tra richiesta e offerta al momento pare essere ampia, lo ha ricordato anche su Twitter il giornalista Nicolò Schira. Bernardeschi – che sarebbe stato offerto anche a Inter e Milan – chiederebbe come stipendio 4.5 milioni a stagione (più bonus), mentre l’offerta bianconera non andrebbe oltre i tre milioni di euro. Accordo dunque che appare in salita in questo momento.