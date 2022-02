Juventus, infortunio Bonucci | Ansia Allegri: la decisione per il Villarreal

Juventus, le ultime sulle condizioni di Leonardo Bonucci, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Villarreal.

Contro il Torino, la sua assenza si è fatta sentire. Non solo nella fase di non possesso, ma anche in quella di impostazione: ci stiamo riferendo a Leonardo Bonucci, la cui proverbiale visione di gioco avrebbe potuto offrire una soluzione tattica in più a Max Allegri.

Sostituito contro l’Atalanta per un problemino al polpaccio del quale era stato sottovalutato l’entità, il difensore – come ammesso da Allegri alla vigilia del derby – non si è allenato in settimana, motivo per il quale non è stato convocato per la sfida contro la compagine di Juric. Attenzione massima da parte dello staff sanitario bianconero, anche perché nelle ultime ore è arrivato anche il forfait di Rugani che, dopo aver accusato un problema al flessore nel riscaldamento, è stato sostituito da Alex Sandro nell’insolita posizione di centrale, con Pellegrini – poi infortunatosi – come terzino sinistro.

Juventus, ultim’ora Bonucci: cosa filtra per il Villarreal

C’era attesa per capire quale sarebbe stato l’esito degli esami strumentali a cui Bonucci si è sottoposto stamani al JMedical. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, il difensore proverà a fare il massimo in questi due giorni per mettersi a disposizione di Allegri, anche solo per uno spezzone di gara. Insomma, sarà una vera e propria corsa contro il tempo: la sensazione è che una decisione definitiva verrà presa solo a ridosso del fischio d’inizio della gara più importante della stagione, a cui la Juve rischia di presentarsi senza uno dei suoi punti di riferimento indiscussi. Il problema al polpaccio persiste: staremo a vedere cosa succederà.