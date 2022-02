Calciomercato Juventus, ribaltone Morata | Budget faraonico: via libera al doppio colpo

Calciomercato Juventus, una squadra inglese potrebbe interessarsi all’attaccante bianconero grazie alla tanta disponibilità economica.

Calciomercato Juventus, stando al ‘The Sun’ l’Arsenal data la grande manovra economica potrebbe permettersi un colpo in estate, un profilo assicurato. E l’interesse potrebbe ricadere, proprio, nell’attuale attaccante della Juventus, Alvaro Morata.

Stando infatti all’indiscrezione la Juventus non è ancora del tutto convinto del riscatto dello spagnolo, come sappiamo, infatti, il cartellino del giocatore è ancora in pieno controllo dell’Atletico Madrid che richiede una cifra importante per il suo riscatto, operazione che la Juventus acconsentirebbe solo davanti ad un importante sconto. Ma le strade, a questo punto, potrebbero anche interrompersi.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal vuole Morata in estate

Il budget faraonico a disposizione di Arteta potrebbe non solo portare Morata ma anche un altro attaccante. Un doppio colpo che verrebbe incluso nei 180 milioni a disposizione dell’allenatore spagnolo. Proprio l’Arsenal vuole rilanciarsi il più possibile nella prossima stagione, riacquistando i piani alti della classifica.

Nonostante l’esperienza, non pienamente riuscita, ai tempi del Chelsea, Alvaro potrebbe ritornare in Premier League dopo anni e trovare nuovamente un posto da protagonista in un’altra squadra di Londra. Un grande colpo che non è, dunque, da escludersi. Soprattutto se i bianconeri non dovessero riscattare l’attaccante spagnolo, come sembra che sarà, almeno in questo momento.