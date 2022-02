Calciomercato Juventus, insaziabile Klopp | La mossa che manda Cherubini k.o.

Calciomercato Juventus, Klopp vorrebbe ripetere l’operazione Fabinho e avrebbe in mente un giocatore già pronto.

Calciomercato Juventus, tutti affascinati dal possibile assalto a Tchouameni, centrocampista francese oggettivamente lanciato per essere un nuovo protagonista del futuro. Tra le squadre che potrebbe ingaggiare il già consolidato giovane ci sono anche i Reds.

Klopp ha identificato proprio nelle caratteristiche del giocatore l’erede di Fabinho e vorrebbe tentare il colpo proprio in estate. Attualmente al Monaco, Tchouameni potrebbe lasciare la Francia per scegliere il campionato inglese e andare in una squadra blasonata come il Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, fiato sospeso per Bonucci e Rugani | C’è un recupero lampo

Calciomercato Juventus, Tchouameni come nuovo Fabinho | Klopp ha deciso

Giocatore che nonostante l’ancora giovanissima età ha saputo mettersi in luce in tutto il palcoscenico internazionale. L’addio sembra quindi certo anche per esperienza e voglia di vincere anche in Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero sempre più vicino | Rispunta Pirlo

Sul centrocampista c’era la volontà dei bianconeri, con Cherubini interessato al possibile colpo a sorpresa. Ma in questo momento il Liverpool è la squadra in pole per tentare il colpo dell’estate, come comunicano anche i colleghi inglesi dal portale ‘express.co.uk’.