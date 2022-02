Calciomercato Juventus, Koulibaly oggetto del desiderio di diversi club: scambio e conguaglio per provare a convincere il Napoli.

Dopo aver avuto un ruolo tutt’altro che marginale nella vittoria da parte del suo Senegal della Coppa d’Africa, Kalidou Koulibaly è ritornato a fare la voce grossa anche con la maglia del Napoli, rendendosi protagonista di una sontuosa prestazione al “Maradona” contro l’Inter.

Autore di una delle sue migliori stagioni con gli Azzurri, impreziosita da due reti e due assist, per l’ex Genk è arrivato il momento delle scelte: il suo contratto con i campani scade nel 2023, e al momento una vera e propria trattativa per un suo eventuale prolungamento non è ancora cominciata. La volontà del calciatore sarebbe quella di restare nella città e nella squadra che, più di tutte, ne ha valorizzate qualità e temperamento, ma le sirene dei top club cominciano a suonare con una certa insistenza. Ricordiamo che solo qualche anno fa il franco senegalese era finito nel mirino del Psg, ma Leonardo non riuscì a concludere la trattativa per la ferma volontà del ragazzo di continuare il suo percorso di crescita all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Koulibaly: scambio e conguaglio!

Non è un mistero che Koulibaly piaccia e non poco anche alla Juventus, che si ritrova a ragionare in vista della sempre più probabile sostituzione di Giorgio Chiellini, falcidiato anche questa stagione da numerosi infortuni. Inoltre, la situazione legata a De Ligt potrebbe portare ad ulteriori ribaltoni in estate, qualora dovessero arrivare offerte da capogiro dalla Premier. E proprio da Oltremanica sarebbe trapelata già una prima offerta per il centrale del Napoli: l’Arsenal, stando a quanto riferito da Ian McGarry nel corso di un podcast, avrebbe provato a stuzzicare De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “L’Arsenal ha avuto contatti con il Napoli per l’acquisto di Koulibaly, per input di Arteta, mentre ai campani piace e non poco Kolasinac. Quindi si potrebbe imbastire una trattativa sulla base di uno scambio e di un conguaglio a favore del Napoli, anche de De Laurentiis preferirebbe intascare solo soldi da un’eventuale cessione del difensore, da poter reinvestire. Anche lo United è interessato.”