Calciomercato, Dybala k.o. e “giallo” rinnovo | La Juventus ha già deciso

Dybala-Juventus, calciomercato: il nuovo infortunio muscolare subito dalla Joya fa riflettere i vertici dirigenziali bianconeri.

Vigilia di Champions per la Juventus, che contro il Villarreal si gioca una buona fetta di credibilità europea: i bianconeri non possono sbagliare e, dopo la scialba prova dello Stadium contro il Torino, sono attesi da una prova di tutt’altro tenore.

Allegri dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave, tra cui quel Paulo Dybala del quale si parla anche e soprattutto in ottica mercato. La Joya, out 10 giorno per un problemino muscolare, non sarà rischiato, ma salterà gare fondamentali della stagione della propria squadra: l’andata degli ottavi di Champions, la gara di campionato contro l’Empoli e quasi sicuramente il primo confronto con la Fiorentina di Coppa Italia. Intanto, l’argentino sta giocando un’altra partita, fuori dal campo: il rinnovo contrattuale è sempre tematica calda, e nei prossimi giorni – dopo il CDA della Juventus – molto probabilmente sarà convocato l’agente del ragazzo, Jorge Antun, per provare a trovare una quadra definitiva.

Calciomercato Juventus, Dybala “silurato” | Rinnovo a cifre ridotte

Quando Arrivabene esclamava: “Chi vuole delle cifre, deve meritarsele”, si riferiva anche a questo tipo di situazioni: non è la prima volta che Dybala salta partite di un certo tipo, e probabilmente non sarà l’ultima. Il management della Vecchia Signora non può metterne in dubbio le qualità, ma sicuramente la questione fisica è un rebus che non potrà non influire nel discorso legato al prolungamento. Secondo quanto riferito da “Tuttosport”, il rinnovo del numero 10 mai come ora è in bilico: tutto dipenderà da quanto il giocatore sia disposto ad abbassare le sue pretese, dal momento che l’offerta bianconera sarà sicuramente al ribasso rispetto a quei 10 milioni di euro a stagione con cui era stato trovato un accordo i primi di ottobre. La partita è ancora aperta, e le sorprese sono dietro l’angolo: l’ex Marotta osserva la situazione, da una posizione molto privilegiata.