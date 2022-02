Calciomercato Juventus, Morata sul futuro | Decisione presa

E’ stato a lungo protagonista delle voci di calciomercato in casa Juventus, la sua partenza sembrava essere una cosa molto probabile.

Alvaro Morata ha visto arrivare un nuovo concorrente al posto da centravanti bianconero, a gennaio la Juventus ha preso dalla Fiorentina Vlahovic. Per tutto il mese il numero nove è stato accostato al Barcellona, ma alla fine è rimasto a Torino, vista la stima di Massimiliano Allegri.

Che infatti non lo ha regalato in panchina, ma lo sta utilizzando con costanza da titolare al fianco proprio di Vlahovic e Dybala. In un tridente forse atipico ma dalle grandi possibilità offensive. Il suo futuro è ancora tutto da decidere, visto che il cartellino appartiene all’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE —> Juventus, infortunio Bonucci | Ansia Allegri: la decisione per il Villarreal

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Morata: “Fosse per me resterei in bianconero”

Ex Real Madrid e poi Atletico Madrid, vestire la maglia del Barcellona avrebbe consentito a Morata di tornare nella Liga in una big ambiziosa. Che ha poi investito altrove in attacco, portando in blaugrana Aubameyang e Adama Traorè. Difficile dunque pensare che possa dunque farsi avanti di nuovo per lui. Cosa succederà in estate? In Spagna Sport.es sottolinea le dichiarazioni di Morata, che ha giurato di fatto fedeltà ai bianconeri. “Se dipendesse da me sarei sempre alla Juve” ha detto il centravanti. Consapevole che però il club in estate dovrà fare un grande sforzo economico per rivelarne il cartellino dall’Atletico Madrid. La richiesta dei colchoneros è infatti di 35 milioni di euro, una somma che i bianconeri sperano di poter abbassare.