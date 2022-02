Calciomercato Juventus, ribaltone Koulibaly | Cherubini in trappola

Calciomercato Juventus, ribaltone Koulibaly: galeotta la sfida di Europa League. Cherubini praticamente in trappola per la corsa al difensore

Galeotta è stata la prestazione in Europa League al Camp Nou. Cherubini, insomma, è praticamente in trappola secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il futuro di Koulibaly – che potrebbe essere ancora al Napoli, ovviamente – appare comunque distante dalla Serie A.

Il Barcellona infatti sarebbe rimasto impressionato dalla prestazione del difensore nella gara d’andata giocata giovedì scorso in Spagna: e Xavi, appunto per questo, lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione come rinforzo principale per la sua squadra. Una situazione che si poteva sicuramente ipotizzare nelle scorse settimane, ma sembrava che la pista spagnola per il difensore del Napoli si fosse un poco raffreddata. Invece è tornata caldissima negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Dybala e quel tradimento all’Inter | La “Joya” non ha dubbi

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba Lukaku | Goduria Allegri: futuro già scritto

Calciomercato Juventus, Cherubini in trappola

E con Maldini che praticamente ha deciso di mettere mano al portafoglio per cercare di portare Botman a Milano nella prossima stagione, Cherubini si trova in trappola visto che potrebbe perdere tutti gli obiettivi che si era prefissato. Ovviamente se per quanto riguarda il difensore olandese sembra deciso un arrivo in Italia ma in Lombardia, è ancora tutto da decifrare il futuro di Koulibaly, che però, ovviamente, rimane in bilico tra il Napoli e tutte le pretendenti.