Calciomercato Juventus, tripla firma in arrivo: le cifre sul piatto

Il calciomercato della Juventus non è di fatto mai chiuso, viste le tante voci che circolano anche quando i trasferimenti sono chiusi.

La dirigenza bianconera deve continuare nel lavoro intrapreso nello scorso mese di gennaio, ovvero quello di ringiovanire e rinforzare la squadra di Allegri. Vlahovic e Zakaria non bastano, c’è bisogno di altri innesti nel corso della prossima estate. Non c’è reparto che non abbia bisogno di volti nuovi. Molto dipenderà anche dai rinnovi in bilico, che coinvolgono al momento cinque calciatori.

I tifosi però possono dormire sonni tranquilli, perché le ambizioni della Juventus saranno sempre alte. Vincere in Italia e, perché no, magari anche in Europa. Ma chi arriverà alla corte del tecnico livornese? Difficile dirlo ora, anche se sono tanti i nomi che continuano a circolare. Di sicuro però prima bisognerà occuparsi dei rinnovi.

Calciomercato Juventus, Cuadrado il più vicino al rinnovo

Come spiega la Gazzetta dello Sport il più vicino alla firma è Cuadrado, intenzionato a continuare la carriera alla Juventus. Si legherà ancora ai bianconeri con un accordo di 5 milioni a stagione. Aria di rinnovo anche per quanto riguarda Perin. Il portiere è molto apprezzato dalla dirigenza, è una valida alternativa a Szczesny. Anche per lui può arrivare un nuovo accordo, seppur con cifre al ribasso. Si parla di un prolungamento a 1.5-2 milioni di euro a stagione. In discesa pare esserci anche l’accordo con De Sciglio, diventato pedina sempre più utile nello scacchiere di Allegri. Per il difensore il nuovo accordo potrebbe prevedere un ingaggio tra i 2 e i due milioni e mezzo di euro. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca.