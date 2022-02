Calciomercato Juventus, strada spianata per la rivelazione della Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno una corsia privilegiata per arrivare al calciatore che sta crescendo in maniera esponenziale.

Si sta affermando come una delle rivelazioni del campionato. Nel Sassuolo degli Scamacca, Raspadori e Frattesi adesso brilla anche un’altra stella. Ieri, nella strepitosa vittoria conquistata a San Siro contro l’Inter, è arrivata l’ennesima prestazione degna di nota, condita da un meraviglioso assist che ha permesso all’attaccante cresciuto nella Roma di siglare la rete del definitivo 0-2. Hamed Junior Traoré sta finalmente trovando quella continuità che gli era mancata nelle ultime due stagioni. Recentemente l’ivoriano è andato a segno in Coppa Italia proprio contro la Juventus e si è ripetuto contro la Roma pochi giorni dopo in campionato.

Alessio Dionisi, tecnico degli emiliani, ha forse trovato il modo di farlo rendere al meglio, cosa che non era riuscita al suo predecessore De Zerbi. Classe 2000, nella seconda parte della stagione 2018-19 aveva fatto drizzare le antenne del club bianconero: già all’epoca le sue potenzialità si intravedevano chiaramente e fu uno dei giocatori più interessanti di quell’Empoli che retrocesse all’ultima giornata.

Leggi anche: Villarreal-Juventus, sorpasso al fotofinish: rivoluzione in mediana

Calciomercato Juventus, Traoré diventa uno dei primi obiettivi per l’estate

Traoré potrebbe riguardare una delle prime operazioni che la Juventus effettuerà nel mercato estivo. Soprattutto se la sua crescita continuerà in maniera così esponenziale. I bianconeri, come vi avevamo raccontato qui pochi giorni fa, hanno una corsia preferenziale per giungere al centrocampista di proprietà del Sassuolo. All’epoca infatti la società emiliana acquistò Traoré in prestito oneroso biennale a tre milioni di euro. Ma in sinergia proprio con la Juventus che versò nelle sue casse circa un milione per avere la precedenza nell’ottica di una cessione futura.

La conferma arriva anche dal giornalista Franco Leonetti, che sul proprio profilo Twitter ha spiegato come la Juventus potrebbe portarlo a Torino per circa 18 milioni di euro.