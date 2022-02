Juventus, le “ribelli” della Superlega non demordono | Nuovo progetto estivo

La Juventus sarà impegnata domani in Champions League ma si sta parlando molto di una iniziativa che vedrebbe coinvolti i bianconeri.

La squadra di Allegri vuole essere al top non solo in Italia, ma anche in Europa. Vincere la Champions è la grande ambizione stagionale, anche se Dybala e compagni non partono certo favoriti dai pronostici, vista la concorrenza.

Niente più Superlega per la Juve, ma l’obiettivo della dirigenza è quella di espandersi sempre più in tutto il mondo. E sarebbe in cantiere un nuovo progetto per il club. Pronto a impegnarsi anche durante l’estate per disputare delle partite alle quali sono pronti ad assistere migliaia e migliaia di spettatori.

Juventus protagonista di un progetto estivo negli States?

Come spiega Tuttosport, in America ESPN ha rivelato che c’è anche la Juventus tra i club che avrebbero intenzione di organizzare una serie di amichevoli negli Usa durante i mesi estivi. Si parla anche di altri grandi club europei, tra quelli che avevano ideato anche la Superlega, pronti a scendere in campo per disputare dei confronti a cinque stelle. Real Madrid e Barcellona potrebbero mettere in scena il grande classico della Liga. E anche il Milan sarebbe stato contattato per far parte di questo progetto. Che potrebbe portare nelle casse delle società delle somme decisamente importanti. Del resto tutte le squadre devono fare i conti con i mancati guadagni derivanti da questi due anni calcistici condizionati dal Covid.