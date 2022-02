Villarreal-Juventus, Allegri esulta: doppio recupero in extremis

Villareal-Juventus, alla fine ci saranno per la sfida di domani sera valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Domani sera i bianconeri giocheranno l’andata degli ottavi di finale della Champions League, una partita fondamentale in trasferta. Per l’occasione Allegri recupererà due uomini fondamentali della rosa.

Bonucci e Pellegrini infatti stamane si sono allenati in gruppo. Lo comunica Agresti su Twitter e questa cosa fa felice mister Allegri che avrà a disposizione due uomini chiave in difesa.

Villareal-Juventus, Bonucci e Pellegrini presenti in gruppo

Un uomo chiave della difesa come Leonardo Bonucci sarà pronto per la sfida di domani sera molto importante per la cavalcata Champions League. Il Villareal non è una squadra da sottovalutare che gioca un ottimo calcio. Proprio per questo ci sarà bisogno delle geometrie di Leonardo Bonucci molto abile nel lanciare gli attaccanti in rete.

Ma oltre al centrale bianconeri si aggiungerà alla lista pure Pellegrini che sarà a disposizione come laterale. Una sfida cruciale che i bianconeri non vogliono assolutamente sbagliare per iniziare gli ottavi della competizione al massimo delle forze. Appuntamento previsto per domani sera.