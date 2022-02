Villarreal-Juventus, Allegri ne recupera due | UFFICIALE: ecco i convocati

Villarreal Juventus, doppio recupero di Allegri: UFFICIALE, ecco la lista dei convocati diramata dal club bianconero.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Villarreal-Juventus, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gara per la quale non sono disponibili né Rugani, né Dybala, out così come Giorgio Chiellini.

Questa è la ragione per la quale Allegri ha deciso di convocare Matias Soulé, inizialmente in lista B: l’argentino potrebbe avere spazio a gara in corso, qualora il tecnico livornese dovesse avvertirne la necessità. Tuttavia, le buone notizie arrivano da Bonucci e Pellegrini, che, dopo aver svolto la rifinitura in gruppo, sono stati regolarmente convocati. Nulla di preoccupante per Rabiot, le cui condizioni avevano destato un pò di paura questa mattina.

Villarreal-Juventus, i convocati di Allegri: la decisione su Rabiot

Ecco la lista completa dei convocati, diramata dal club bianconero tramite i propri profili ufficiali: