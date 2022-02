Calciomercato Juventus, cessione anticipata: 30 milioni

Calciomercato Juventus, il club ha deciso per la cessione anticipata ma è forte la concorrenza del Bayern Monaco. E servono pure 30 milioni

Il club avrebbe deciso per la cessione anticipata visto che di rinnovo di contratto non se ne parla almeno per il momento e nessuno vuole perdere il capitale. Insomma, tutto lascia presagire che alla fine della stagione sarà addio. E la Juve c’è sulle tracce del giocatore dell’Ajax.

Parliamo di Gravenberch, 19enne centrocampista olandese in forza alla squadra di ten Haag, che dovrebbe cambiare squadra il prossimo anno. Cherubini ci ha messo gli occhi addosso da un poco di tempo anche se la concorrenza è assai importante, soprattutto perché di mezzo ci sarebbe il Bayern Monaco, pronto a versare la cifra richiesta dalla società olandese per il cartellino di un elemento che potrebbe fare le fortuna di qualunque club decidesse di prenderlo.

Calciomercato Juventus, servono 30 milioni

Secondo quanto riportato da Sport1.de, il prezzo fissato è di 30 milioni di euro, anche se la strada affinché la trattativa si chiuda appare ancora abbastanza lunga. Soprattutto, trapela, per la commissione importante che ci dovrebbe essere per il trasferimento. Molti soldi che potrebbero anche bloccare un possibile accordo immediato. Le discussioni quindi andranno avanti per molto tempo ed è in questo spazio che si potrebbe aprire che Cherubini si potrebbe inserire per cercare il colpaccio importante che sì, potrebbe regalare a Massimiliano Allegri, un centrocampista di qualità e che ha una carriera assai lunga davanti.

E’ evidente, anche, che la Juventus proprio sulla linea mediana cerca degli innesti: lì in mezzo molti potrebbero fare le valigie alla fine della stagione e ci sarebbero quindi degli spazi da riempire. Ovviamente il discorso diventa più ampio se andiamo a vedere anche gli attaccanti visto che pure Morata potrebbe lasciare. Ma questo è un altro discorso.