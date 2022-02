Calciomercato Juventus, addio in estate | Annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, annuncio che non lascia dubbi. Il giocatore ha preso la sua decisione per l’estate, ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, parole che non lasciano dubbi. Gravenberch, centrocampista dell’Ajax fortemente voluto dalla dirigenza bianconera ha parlato del suo futuro.

Stando infatti alle dichiarazioni del giocatore, intervistato da ‘Ad.NL’, il futuro potrebbe essere nuovamente all’Ajax. Ecco cosa ha detto esattamente:

“Non so se partirò in estate. Quello che so per certo è che non lascerò l’Ajax se non ottengono nulla in cambio. Non posso partire a parametro zero. Questo non accadrà”.

Calciomercato Juventus, addio ma non a parametro zero | Parola di Gravenberch

Il centrocampista ha fatto chiarezza lasciando quindi spazio ad una trattativa ma solo in cambio di una somma di denaro per salvaguardare il suo attuale club a cui dimostra affetto e ammirazione. Insomma, l’olandese sarebbe pronto ad un’avventura estera ma solo in cambio di un trasferimento e – di conseguenza – davanti ad un’offerta ufficiale.

Certificato quindi l’attaccamento alla maglia anche in caso di cessione. Il giocatore non intende partire a parametro zero, salvaguardando così le casse del suo attuale club dov’è cresciuto. Ancora giovanissimo, il centrocampista è un classe 2002, Gravenberch lascerà il club solo davanti ad un’offerta importante e, di conseguenza, non a parametro zero.