Calciomercato Juventus, scelto il dopo Chiellini | Bomba dall’Argentina

Calciomercato Juventus, da Buenos Aires sono sicuri: il difensore sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. Altro “sgarbo” in vista.

Con buona pace dei tifosi viola, l’affare Vlahovic non sarà probabilmente l’ultimo sull’asse Torino-Firenze. Già, perché il centravanti serbo non era mica l’unico giocatore che la Juventus aveva “adocchiato” tra quelli che oggi portano il giglio sul petto. Sono diversi gli elementi interessanti presenti nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Molti stanno sbocciando proprio in questa stagione, che potrebbe vedere il ritorno della Fiorentina in Europa dopo un’assenza di cinque anni. Il club bianconero medita dunque un altro “sgarbo” al club di Rocco Commisso. E stavolta a finire nel mirino del direttore sportivo Federico Cherubini e dei suoi collaboratori è Lucas Martinez Quarta, che rappresenta un possibile obiettivo per la difesa. Dall’Argentina (la fonte è Marca) sono sicuri del fatto che ci sia anche il suo nome tra i papabili che si candidano a raccogliere le pesanti eredità di Chiellini e Bonucci. E magari prendere il posto di de Ligt, che in estate potrebbe lasciare la Continassa se dovesse arrivare la classica offerta che non si può rifiutare.

Calciomercato Juventus, piace il viola Martinez Quarta

Martinez Quarta è arrivato alla Fiorentina un anno e mezzo fa dal River Plate per sei milioni di euro. Titolare fisso coi Millionarios, era già da qualche tempo nel giro dell’Albiceleste di Lionel Scaloni, con la quale lo scorso luglio ha sollevato la Copa America. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi a tempi e ritmi del campionato italiano. La prima stagione in viola è servita per “sgrezzarlo”, per limare quell’eccessiva irruenza tipica da campionato sudamericano che talvolta è stata causa di qualche ammonizione di troppo.

Resta però un difensore di grande prospettiva, molto veloce e bravo con i piedi: non a caso nel River è stato impiegato più volte come regista davanti alla difesa.