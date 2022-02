Formazioni ufficiali Villarreal-Juventus, ecco l’undici che scenderà in campo nell’andata degli ottavi di finale contro gli spagnoli.

Riecco la Champions League. Riecco la famosa musichetta, tratto distintivo della competizione che in quest’annata che potremmo definire “di transizione” ha regalato gioie non indifferenti alla Juventus. Una su tutte, la vittoria nella fase a gironi contro i campioni in carica del Chelsea. Un successo, quello ottenuto lo scorso ottobre contro i Blues di Tuchel, che ha dimostrato come non sia mai semplice affrontare la Juventus quando decide di giocare “da Juventus”.

Ed è anche grazie a quel risultato che i bianconeri di Massimiliano Allegri sono passati come primi nel proprio gruppo, assicurandosi un sorteggio non proibitivo negli ottavi di finale. Ma il ricordo delle eliminazioni con Lione e Porto è ancora freschissimo e sarebbe un grave errore sottovalutare il Villarreal. Quella allenata da Unai Emery – uno che sa bene come si vince in Europa, avendo sollevato ben quattro Europa League – è un avversario che non va assolutamente preso sottogamba. Ne sa qualcosa l’Atalanta, che a dicembre ha mancato la qualificazione perdendo all’ultima giornata contro il Sottomarino Giallo.

Formazioni ufficiali Villarreal-Juventus, escluso Arthur

Sarà una Juventus rimaneggiata quella che affronterà tra circa un’ora il Villarreal all’Estadio de la Ceramica. In difesa, accanto a de Ligt, giocherà il brasiliano Danilo: all’appello mancano Rugani e Chiellini e Bonucci – nonostante sia stato convocato – non è al meglio. Dentro Rabiot, solo panchina per Zakaria. In regia c’è Locatelli (preferito ad Arthur), davanti niente tridente (Dybala è rimasto a Torino): il tecnico toscano si affiderà al tandem Vlahovic-Morata.

Le formazioni ufficiali:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Moreno; Lo Celso, Danjuma.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic.