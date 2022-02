Juventus, sorpresa last minute | L’indizio dal riscaldamento: difesa stravolta

Villarreal-Juventus, Allegri potrebbe mescolare nuovamente le carte: l’indizio di formazione dalla rifinitura non passa inosservato.

Turning point della stagione della Juventus la gara contro il Villarreal. Appuntamento al quale i bianconeri si presentano con molte defezioni in difesa, con Chiellini e Rugani out e Bonucci inizialmente in panchina.

Allegri ha deciso di schierare Alex Sandro, Danilo e De Sciglio assieme a De Ligt. In un primo momento si pensava che a fare coppia con l’olandese fosse Danilo, con De Sciglio ed Alex Sandro sulle corsie laterali. Tuttavia, come riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport Fabiana della Valle, in occasione del riscaldamento Danilo ha crossato dalla destra e De Sciglio dalla sinistra. Ragion per cui, è ipotizzabile credere che l’ex terzino del Porto venga schierato nuovamente in posizione centrale? Staremo a vedere.