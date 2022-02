Villarreal-Juventus streaming | Come vedere il match in diretta tv

Villarreal-Juventus le probabili formazioni

Primo round degli ottavi di finale per i bianconeri di Allegri, che in terra spagnola cercherà di conquistare un risultato positivo in vista del ritorno. Tante assenze nella Juventus, ma concentrazione al massimo per la sfida al Villarreal. Il match sarà trasmesso in diretta tv dasu(canale 201) e(canale 252). Su Sky Go, servizio per dispositi mobili, sarà trasmessa la diretta streaming dell’incontro, così come su, la piattaforma live e on demand di Sky. Villarreal-Juventus sarà visibile anche in chiaro sue in diretta streaming gratuita su. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1. Nella Juventus ci sono delle assenze davvero pesanti come quelle di Dybala e Chiellini, che si aggiungono a Bernardeschi e Chiesa. Recuperati in extremis Bonucci e Pellegrini almeno per la panchina. Allegri potrebbe dunque rinunciare al tridente, affidandosi a Vlahovic e Morata di punta.Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Lo Celso, Parejo; Moreno, Chukwueze, Danjuma.Szczesny; De Sciglio, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, Rabiot; Morata, Vlahović.Villarreal-Juventus streaming, dove vederla, streaming no. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sitomolto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.