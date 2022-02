Calciomercato Juventus, asta per il difensore | Volata a quattro in serie A

I tifosi pensano alla stagione in corso ma anche alle tanti voci di calciomercato che riguardano quotidianamente la Juventus.

Non è infatti un mistero che il club bianconero abbia intenzione ancora di rinforzarsi in vista della prossima stagione. La dirigenza sa bene quali sono i ritocchi da effettuare alla rosa, che va ringiovanita e rinforzata. Tenendo sempre sotto osservazione il bilancio economico, di fondamentale importanza non appesantire ancor di più il monte ingaggi.

Ci sono tanti nomi che vengono accostati alla Juventus. Giovani in rampa di lancio, campioni affermati, calciatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero essere ingaggiati a parametro zero. Ma di chi loro è realmente un obiettivo dei bianconeri?

Calciomercato Juventus, si preannuncia un’asta per Bremer

Difficile dirlo al momento, ma una cosa è certa. Vale a dire che anche la difesa sarà interessata dalla prossima sessione di mercato. E’ arrivato infatti il momento di iniziare a valutare i possibili eredi di Bonucci e Chiellini. Tra i possibili colpi a parametro zero potrebbe esserci Romagnoli, anche se la Lazio è in pressing per il centrale che ancora non ha rinnovato con il Milan. Ci sono altre piste percorribili, tra cui anche quella che porta a Bremer del Torino. Il difensore sta vivendo una stagione davvero magica, il suo rendimento è cresciuto settimana dopo settimana. Tuttosport ipotizza che in estate possa esserci una vera e propria asta per il granata, considerando che oltre alla Juventus sono interessate al calciatore pure Inter, Milan e Napoli. Il Torino ha appena rinnovato il contratto con Bremer, tuttavia in estate pare pronto a cederlo al club che accontenterà le sue richieste economiche.