Calciomercato Juventus, scelto il nuovo colpo in attacco | Rivelazione Sky

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe scelto il nuovo colpo in attacco: arriva la rivelazione da parte di Sky Sport

Si lavora in casa Juventus, sempre. Con un unico obiettivo, quello di riportare la squadra ai massimi livelli, e farla tornare a vincere, soprattutto in Serie A, visto che anche per quest’anno lo scudetto è andato e le possibilità di rientrare nella corsa, dopo il pareggio nel derby, sono ridotte al lumicino.

Cherubini è già impegnato a cercare sul mercato quell’elemento lì davanti che possa aiutare Vlahovic. L’identikit è tracciato, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche perché sulla prima linea andranno via in parecchi. Sicuramente Moise Kean, che tornerà all’Everton. E rimangono in dubbio, purtroppo, anche le situazioni che riguardano Morata e Dybala. Per il primo si cercherà un accordo con l’Atletico Madrid per riuscire a far abbassare il costo del riscatto, per il secondo si discuterà del rinnovo nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, l’identikit dell’attaccante

Si cerca un attaccante espero, che possa dare il cambio al serbo classe 2000 che la Juventus ha preso dalla Fiorentina in alcuni momenti della stagione. Il nome ancora non c’è, a quanto pare, ma il profilo è questo. Una prima punta che ha esperienza e che possa tornare utile insomma nel corso della stagione.

In questo momento un tipo di giocatore così è quello che manca dentro la squadra di Allegri. Il solo Vlahovic non può reggere i ritmi per un intero campionato e per tutti gli altri impegni che ci sono nel corso di un’annata. Ed è normale, ed anche giusto, che ogni tanto debba tirare il fiato. Ecco perché Cherubini ha deciso di muoversi così. Ormai non ci sono dubbi nemmeno sotto questo aspetto.