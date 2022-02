Calciomercato Juventus, colpo da capogiro in Serie A | Cash e scambio

Calciomercato Juventus, colpo da capogiro in Serie A: anche i bianconeri interessati al calciatore che è tentato anche da Inter e Milan

Il rinnovo di contratto arrivato qualche settimana fa non deve sicuramente confondere le idee: la sua partenza alla fine della stagione è quasi certa. Bisogna solamente trovare la squadra che vuole investire davvero tanto sul giocatore. E questi club ci sono, non solo in Italia, con la Juventus, l’Inter e il Milan che potrebbero provare un affondo, ma anche all’estero.

La sensazione, però, è che Bremer possa davvero rimanere nella massima serie e magari cambiare solamente maglia nella stessa città. Cherubini ci vuole provare – così come le milanesi – magari inserendo nella trattativa dei cartellini che potrebbero interessare al Torino di Cairo. Stessa operazione la potrebbero fare Maldini e Marotta. Insomma, TuttoSport, questa mattina, sottolinea come siano partite le grandi manovre attorno al difensore che si sta dimostrando, ancora una volta, uno dei più affidabili nella Serie A.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Bremer

Soldi, tanti anche, più il cartellini di Madragora che è ancora bianconero ma che al momento sta giocando con l’altra squadra della città. Potrebbe essere questa l’offerta che Cherubini ha in mente di proporre a Cairo che, però, vorrebbe solamente monetizzare. Sa anche che è difficile il patron granata e valuterà ovviamente tutte le proposte che arriveranno. E anche Inter e Milan sarebbero intenzionate a muoversi verso questa direzione.

I nerazzurri hanno diversi elementi da mandare in prestito o magari a titolo definitivo: da Sensi a Gagliardini, passando anche per Pinamonti. Stesso discorso per i rossoneri, che non metteranno sul piatto il cartellino di Pobega, ma che potrebbero cercare di inserire Colombo o Lazetic, che sono anche stati cercati dal Torino nei mesi scorsi. Insomma, sarà asta attorno al difensore.