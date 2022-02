Juventus, Allegri ne perde altri due | Diagnosi tremenda

Juventus, Massimiliano Allegri ne perde altri due: la diagnosi è tremenda per il centrocampista uscito ieri nel secondo tempo

Qualcosa non va alla Juve quest’anno. Qualcosa che si ritorce contro, altrimenti non si spiegano tutti questi infortuni che hanno colpito e colpiscono ancora la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Altra assenza pesante nelle prossime settimane e sicuramente anche nei prossimi mesi per l’allenatore bianconero, che ieri sera, oltre ad aver perso Alex Sandro – ma non dovrebbe essere nulla di grave per il difensore brasiliano – ha dovuto sostituire McKennie dopo un contrasto con Estupinian nel secondo tempo.

La prima diagnosi è tremenda: frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, quello che è rimasto sotto il corpo dell’esterno colombiano, appena entrato in campo, che ha tolto dai giochi il texano. I tempi di recupero ancora non si conoscono nel dettaglio, ma certamente saranno molto lunghi. Stagione finita? Forse sì. Molto lo si scoprirà dagli esami strumentali che verranno fatti nella giornata di oggi.

Juventus, maledizione infortuni

Dopo il problema al crociato che ha tolto dai giochi Chiesa, e dopo i tanti problemi muscolari che non permettono mai ad Allegri di mandare in campo la miglior formazione possibile, ecco un altro stop terribile. McKennie, che ieri ha fatto bene fin quando è rimasto in campo, si fermerà per un bel po’ di tempo. Un’altra assenza pesante per il resto della stagione, soprattutto perché in questo momento il texano sembrava essersi calato in maniera totale in quelli che erano i dettami tattici dell’allenatore livornese.

Un’altra tegola quindi, che non lascia tranquilli nessuno. Si spera che le cose possano cambiare dopo gli esami che come detto verranno fatti oggi, ma le prime sensazioni sono assai negative.