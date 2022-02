Ancora voci di calciomercato riguardano la Juventus, con la dirigenza che è già al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno.

C’è da finire al meglio la stagione in corso, con i bianconeri che sono in corsa su tre fronti. L’obiettivo è quello di agguantare un posto nella prossima edizione della Champions League, ma anche farsi strada nella competizione europea, eliminando il Villarreal. Con la speranza di arrivare poi in fondo. E non bisogna dimenticare che c’è anche la Coppa Italia, che rimane un obiettivo importante da portare a casa.

Poi si guarderà al calciomercato e agli innesti che la Juventus dovrà cercare di portare a Torino alla corte di mister Allegri. Elementi indispensabili per aprire un nuovo ciclo vincente, ringiovanendo l’organico. Anche in attacco potrebbero esserci novità, molto dipenderà dal rinnovo di Dybala e anche da quel che accadrà riguardo Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, Mroata può restare ancora: ecco come

Il calciatore sembrava vicino alla cessione al Barcellona a gennaio ma poi l’affare è sfumato, anche perchè mister Allegri non ha fatto mai mistero di voler puntare forte su di lui. Che del resto anche dopo l’arrivo di Vlahovic nel ruolo di centravanti ha continuato a trovare spazio da titolare con regolarità. Il riscatto del suo cartellino con l’Atletico è fissato in 35 milioni, una somma importante. Come spiega “Fichajes”, la Juve ha già in programma una spesa di 20 milioni relativa al riscatto di Kean e per questo motivo difficilmente potrebbe spendere quella cifra per Morata. Tuttavia, vista anche la volontà dello spagnolo di rimanere a Torino, si starebbe cercando un’altra formula. Il portale spiega che Morata potrebbe allungare il suo accordo con l’Atletico Madrid, con la Juve che poi potrebbe arrivare ad un nuovo prestito dell’attaccante, in modo da posticipare ancora l’acquisto definitivo del cartellino.