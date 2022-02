Calciomercato Juventus, declino inesorabile: scontro titanico per il sostituto

Sono tante le voci anche in questo periodo che riguardano possibili obiettivi del prossimo calciomercato estivo della Juventus.

La società bianconera ha dimostrato già in questo 2022 di voler rinnovare la squadra di Allegri, portando a Torino due giocatori come Vlahovic e Zakaria che non solo solo dei rinforzi per questa stagione, ma anche delle colonne sulle quali costruire la squadra del futuro.

Tuttavia nel corso dell’estate arriveranno senz’altro altri innesti, non c’è reparto che non abbia bisogno di qualche ritocco. Anche il centrocampo, che del resto ha visto partire due pedine (Ramsey e Bentancur) a gennaio. Su tanti possibili obiettivi però ci sarà da battere una folta concorrenza.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid su tre obiettivi bianconeri

Come spiega “Diario gol”, per il Real Madrid è arrivato il momento di cercare il sostituto di Casemiro. Non più giovanissimo, il brasiliano è stato per anni il giocatore chiave a livello tattico delle merengues. Gli spagnoli hanno tre possibili opzioni per rinforzare il loro centrocampo e tutti i nomi sono quelli di elementi che sono stati accostati anche alla Juventus. Il primo è Tchouameni del Monaco, quella che sembra essere anche la pista preferita dal presidente Florentino Perez. Un giocatore giovane, in grado di dare equilibrio alla linea mediana. Altro giovane in rampa di lancio, in grado di essere per anni la colonna del Real Madrid, potrebbe essere Ryan Gravenberch. Che ha già una buona esperienza anche a livello europeo maturata con l’Ajax. C’è poi anche l’opzione low cost, quella rappresentata da Tolisso. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e potrebbe essere dunque un colpo a parametro zero. La Juve, che cerca come detto rinforzi in mediana, dovrà tenere dunque gli occhi aperti sulle mosse del Real.